В последний день уходящего года в Украине вновь будут отключать электричество

Увы, в последний день уходящего 2025-го года, в среду, 31 декабря, в Украине вновь будут ограничивать электроснабжение в большинстве регионов. Об этом информирует «Укрэнерго».

Говорится: «Завтра в большинстве регионов нашей страны будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)».

Добавляется, что причиной введения таких мер ограничения являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

