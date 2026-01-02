Кирилл Буданов - новый глава Офиса президента

Президент Украины Зеленский заявил, что Офис президента возглавит глава ГУР Кирилл Буданов.

«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и Офис Президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства. Кирилл имеет специальный опыт по этим направлениям и достаточную силу для достижения результатов. Также поручил новому руководителю Офиса Президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — написал президент.

Буданов прокомментировал свое назначение главой ОП так: «Принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства. Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое время для Украины сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — пишет Буданов.