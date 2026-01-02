Трамп рассказал, почему не занимается спортом

Президент США Дональд Трамп сделал интересное признание. Он рассказал, что не занимается спортом.

Политик поведал: «Мне это просто не нравится. Это скучно».

Впрочем, по его словам, это не касается гольфа, в который тот играет регулярно.

Американский лидер добавил, что стал чаще вставать из-за рабочего стола и немного ходить для уменьшения отечности ног.

Говорится: «Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как это делают некоторые, это не для меня».

Ранее Трамп признался, что подсел на аспирин.