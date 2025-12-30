В Киевской области произошло жуткое ДТП с маршруткой

Поздно вечером воскресенья, 28 декабря, на трассе Киев-Харьков возле села Иванков (Киевская область) произошло страшное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что водитель маршрутного такси Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Jeep и Volkswagen.

Увы, в результате аварии водитель автомобиля Jeep погиб на месте происшествия, водитель маршрутного такси получил телесные повреждения.

Добавляется, что общее число пострадавших составляет 13 человек, в медицинские учреждения доставлены шесть пассажиров, другим оказывается медицинская помощь.

На месте инцидента работают следственно-оперативная группа и патрульные полицейские, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

