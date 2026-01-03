Все разделы

Новости > Шмыгаль станет министром энегретики

Шмыгаль станет министром энегретики

Автор: «Фраза»
03.01.26 15:02
Шмыгаль станет министром энегретики

Президент Украины Зеленский предложил Денису Шмыгалю должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

"Благодарю системную работу в Министерстве обороны и процессы, которые были активизированы для обеспечения защиты нашего государства. Именно такая системность необходима сейчас для украинской энергетики. Это важно, чтобы после каждого российского удара мы могли оперативно восстанавливать разрушенное и чтобы развитие украинской энергетики было стабильным и достаточным для украинских нужд".

Денис Шмигаль – министр обороны Украины с 17 июля 2025 года.

