Зеленский увольняет главу ГПСУ Дейнеко

Зеленский анонсировал замену главы Госпогранслужбы. Об этом он написал после совещания с главой МВД Клименко.

«Есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ. Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины», - пишет президент.

Напомним, Госпогранслужба постоянно попадает в скандалы в связи с коррупцией. Особенно в части нелегальной переправки уклонистов за границу