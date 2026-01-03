США атаковали Венесуэлу: в Каракасе гремят взрывы, идет высадка десанта

ВВС США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Каракаса в Венесуэле. По данным Reuters, удары пришлись по южной части города — району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды. Предварительно, были атакованы не менее десяти объектов в Каракасе.

Также под удар попала военно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны — там расположена военно-морская академия.

Американские наземные силы высадились в Каракасе, — пишет Reuters. На улицах Каракаса возле президентского дворца были замечены венесуэльские бронетранспортеры.