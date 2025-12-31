Ученые наконец-то узнали, что происходит внутри черных дыр

Международная группа экспертов сделала важное открытие. Астрофизики впервые установили, что происходит внутри черных дыр.

Как сказано в их отчете, они представили наиболее детальные на сегодняшний день компьютерные симуляции поглощения вещества черными дырами звездной массы.

Сообщается, что границы черных дыр считаются одними из самых хаотичных областей во Вселенной: материя там одновременно падает к горизонту событий и выбрасывается наружу в виде мощных струй и вспышек излучения. В то же время, из-за сложности физических процессов (от искривления пространства-времени до взаимодействия света, плазмы и магнитных полей) предсказать поведение таких систем до сих пор было крайне трудно.

Информируется также о том, что, в отличие от предыдущих моделей, специалисты отказались от упрощающих допущений, которые раньше были необходимы из-за вычислительных ограничений.

Добавляется, что, используя два мощных суперкомпьютера, они объединили астрономические наблюдения с данными о вращении черных дыр и структуре их магнитных полей. Это дало возможность создать модель, в которой одновременно учитываются общая теория относительности Эйнштейна, физика плазмы, магнитогидродинамика и перенос излучения.

Данные симуляции продемонстрировали, что у быстро вращающихся черных дыр формируется плотный аккреционный диск, который поглощает значительную часть излучения. Энергия при этом уходит не напрямую, а через мощные ветры и узкие релятивистские джеты, направляемые магнитными полями. Кроме этого возникает своеобразная воронка, через которую материя падает с экстремально высокой скоростью, а излучение выходит узким пучком и может наблюдаться лишь при удачном угле зрения.

Подчеркивается, что отдельную роль играет конфигурация магнитного поля: она не только направляет поток газа к горизонту событий, но и определяет, как часть вещества и энергии возвращается обратно в космос.

Уверяется, что полученные результаты помогут лучше интерпретировать наблюдения черных дыр, в том числе объяснить природу недавно обнаруженных малых красных точек, то есть объектов, которые излучают меньше рентгеновского света, чем ожидалось.

В будущем ученые желают проверить, применимы ли эти модели к сверхмассивным черным дырам, включая Стрелец A в центре Млечного Пути.

