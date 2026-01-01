Американцы раскрыли секрет собак

Эксперты из университета Аризоны в США поведали, как правильно понимать эмоции собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что на это существенно влияет наше собственное настроение.

До этого уже было установлено, что людям свойственно проецировать свое эмоциональное состояние на окружающих: счастливые чаще видят счастье, грустные – грусть. Такой эффект называют эмоциональной конгруэнтностью.

Впрочем, оставалось неясно, работает ли он в отношении животных.

Ученые провели два опыта с участием студентов. В первом случае им показывали демонстрировали, вызывающие положительные, отрицательные или нейтральные эмоции (пейзажи, сцены с людьми), а потом показывали видеоролики с тремя собаками, находившимися в разных эмоциональных состояниях.

Добровольцы оценивали, насколько собаки выглядели счастливыми, грустными, спокойными или возбужденными.

Выяснилось, что предварительное настроение людей никак не повлияло на их оценки.

После этого специалисты изменили дизайн эксперимента. Во втором случае настроение подопытных формировали с помощью изображений самих собак – счастливых, грустных или нейтральных. После этого им снова показывали те же видеоролики. В этом случае эффект тоже проявился, но не так, как ожидалось.

Оказалось, что люди в хорошем настроении оценивали собак как более грустных, а участники с негативным настроем, наоборот, чаще считали собак счастливыми.

Резюмируется: «Полученные результаты ставят под сомнение прежние представления об эффекте эмоциональной конгруэнтности при восприятии эмоций у других видов и указывают на более сложный механизм».

