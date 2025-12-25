Обнаружена связь между плохим сном и гипертонией

Эксперты из Scripps Research выявили связь между плохим сном и гипертонией. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что нерегулярный режим сна (даже со сдвигом всего лишь на один час) связан с повышенным риском артериальной гипертонии и обструктивного апноэ сна.

В опыте принимали участие около четыре сотен взрослых людей.

Говорится, что в среднем на протяжении почти двух лет добровольцы передавали данные с носимых фитнес-устройств, которые фиксировали параметры сна, а также заполняли медицинские анкеты. Столь длительный период наблюдения позволил выявить устойчивые привычки сна, которые обычно остаются незамеченными при краткосрочных исследованиях.

Оказалось следующее: у людей, чье время засыпания и пробуждения заметно колебалось от ночи к ночи, риск апноэ сна повышен более чем в два раза по сравнению с теми, кто придерживался стабильного режима.

Поясняется, что апноэ сна представляет собой нарушение дыхания, проявляющееся кратковременными остановками дыхания во время сна. Подобные эпизоды гипоксии приводят к нарушению сердечного ритма и негативно сказываются на работе мозга.

Информируется, что вероятность повышения артериального давления при нерегулярном режиме сна также увеличивалась на 71%. При этом решающим фактором оказалась не продолжительность ночного отдыха, а отсутствие сдвигов.

Ученые замечают, что нерегулярный сон может быть маркером скрытых нарушений в работе сердечнососудистой системы.

Сказано, что данные с носимых устройств потенциально можно использовать для раннего выявления риска гипертонии и нарушений дыхания во сне. В то же время исследователи подчеркивают, что выявленная связь носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинно-следственную зависимость: для этого потребуются дополнительные клинические исследования.

Ранее американцы рассказали, как быстро снизить кровяное давление без лекарств.