Ученые поведали о различии между мозгом мужчин и женщин

Международная группа экспертов рассказала о различии между мозгом мужчин и женщин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что процессы возрастного уменьшения и ухудшения состояния мозга у мужчин происходят быстрее, чем у женщин.

Специалисты во время опыта оценили МРТ-сканы более чем 4,7 тысяч взрослых людей в возрасте от 17 до 95 лет.

Оказалось, что у мужчин снижение объема мозга и изменения в большем количестве областей наблюдаются чаще, чем у женщин.

Говорится, что наиболее заметные различия выявлены в постцентральной коре, отвечающей за тактильные ощущения и восприятие положения тела. У мужчин эта область уменьшалась в среднем на 2% в год, тогда как у женщин на 1,2%. При этом у мужчин чаще отмечались изменения в зонах, связанных с памятью, обучением, движением и визуальной обработкой информации.

Исследователи отмечают, что участники эксперимента не имели болезни Альцгеймера или других когнитивных нарушений, а наблюдение велось в среднем три года, что считается относительно коротким периодом для оценки процессов старения мозга.

Информируется, что более быстрое старение мужского мозга не объясняет, почему женщины чаще болеют болезнью Альцгеймера. Риск развития заболевания связан в первую очередь с накоплением белков амилоида и тау, а возраст влияет лишь на скорость возникновения симптомов при их наличии.

Акцентирую внимание ученые и на возможную роль генетических и гормональных факторов. Например, было обнаружено, что ген Kdm6a, расположенный на X-хромосоме, может способствовать воспалительным процессам в мозге, а снижение уровня эстрогена в период менопаузы усиливает этот эффект и может повышать риск болезни Альцгеймера у женщин.

