Мерц сделал весьма загадочное заявление

Накануне Нового года канцлер Германии Фридрих Мерц сделал загадочное заявление. Рассказал, чего ждет.

Политик сказал: «Мы не жертвы внешних обстоятельств. Мы не мяч для игр в руках великих держав».

Добавляется, что 2026-й год может стать моментом прорыва, годом, в котором Германия и Европа начнут десятилетия свободы, мира и процветания.

Указывается: «Для этого мы должны верить в себя, в свою смелость и деятельность. Давайте не будем слушать паникеров и пессимистов».

Ранее Мерц анонсировал внушительную помощь Украине в 2026 году.