Жителям Киевской области наконец-то вернули электричество

В Киевской области продолжают восстанавливать электричество после последних атак России на объекты энергетики. О ситуации поведал глав Киевской ОВА Николай Калашник.

Сказано, что тепло уже вернули жителям Обуховского района, которые пострадали в результате обстрелов.

При этом было полностью восстановлено электроснабжение в Вышгороде, где люди оставались без света почти сто часов.

Чиновник поблагодарил энергетиков, спасателей и коммунальные службы, которые круглосуточно работали над ликвидацией последствий атак, а также жителей громад за выдержку и взаимоподдержку.

Указывается, что в течение недели аварийные бригады восстановили электроснабжение для 356,5 тысячи семей в 46 населенных пунктах региона.

Информируется, что восстановительные работы продолжаются в районах с самыми сложными повреждениями.

Сообщается, что на левобережье области временно применяют экстренные отключения.

Подчеркивается, что вся критическая инфраструктура работает, обеспечено водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение, функционируют пункты несокрушимости.

Ранее мы писали, что импорт электричества в Украину серьезно вырос.