Американский профессор объяснил, почему же так полезно смеяться

Профессор Пенсильванского университета в США кардиолог Майкл Миллер поведал кое-что важное. Он рассказал о небывалой пользе смеха.

По его словам, регулярный смех может приносить сердцу и сосудам пользу, сопоставимую с влиянием умеренных физических нагрузок.

Добавляется, что смех следует рассматривать как полноценный элемент здорового образа жизни – наряду с рекомендациями заниматься спортом три-пять раз в неделю.

Указывается, что физиологический эффект смеха связан с выбросом эндорфинов: «Эти гормоны стимулируют выработку оксида азота – молекулы, которая расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоток. В итоге снижается артериальное давление, уменьшается воспаление и падает уровень плохого холестерина, что в совокупности снижает риск инфаркта миокарда».

Информируется также, что влияние смеха на здоровье изучает отдельное научное направление – гелотология, активно развивающееся с середины прошлого века. Опыты показывают, что смех положительно влияет не только на сердечнососудистую систему, но и на иммунитет, увеличивая количество защитных клеток в крови.

Сообщается, что положительный эффект оказывает даже намеренный, искусственный смех, который запускает те же дыхательные и мышечные реакции, что и спонтанный, а значит, способен оказывать схожее физиологическое воздействие.

