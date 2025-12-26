Зеленский анонсировал усиление ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с заместителем руководителя Офиса президента полковником Павлом Палисой. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Доклад Павла Палисы по решениям, которые необходимы для усиления наших фронтовых позиций и армии. За год уже достигнуты хорошие результаты в обеспечении бригад и корпусов. В частности, работает программа прямой финансовой поддержки боевых подразделений, которая упрощает закупки и обеспечение фронта. Также в процессе внедрения программа справедливого распределения личного состава между бригадами, и ожидаем сейчас первых детальных отчетов за декабрь», — написал президент.

Зеленский анонсировал дальнейшее усиление боевых подразделений, а также всестороннего противодействия РФ, в частности усиление беспилотной составляющей.

«Готовим соответствующие вопросы на Ставку в ближайшее время. Подписал сегодня также указы о награждении наших воинов государственными наградами. Слава Украине!», — заявил президент.

