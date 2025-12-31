Обнаружена неожиданная польза витамина С

Эксперты из Технологического университета Сиднея в Австралии обнаружили неожиданную пользу витамина С. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его высокие дозы могут частично защищать легкие от повреждений, вызываемых мелкими частицами загрязненного воздуха PM2.5.

Поясняется, что PM2.5 представляет собой микроскопические частицы размером менее 2,5 микрометра, которые образуются при автомобильных выбросах, лесных пожарах и пыльных бурях. Увы, они могут проникать глубоко в дыхательные пути и связаны с развитием астмы, хронических заболеваний легких и рака.

Ученые провели ряд опытов на самцах мышей и на культурах клеток человеческой легочной ткани. Часть образцов подвергали воздействию PM2.5, а затем оценивали, как витамин C влияет на степень клеточного повреждения.

Было установлено, что добавка снижала воспаление, защищала митохондрии (энергетические станции клеток) и уменьшала окислительный стресс, вызванный агрессивными молекулами.

Говорится: «Антиоксидантная добавка витамина C оказалась эффективной в смягчении негативных эффектов даже низких уровней PM2.5, что может быть полезно для людей из групп повышенного риска».

Уверяется: «Наша работа демонстрирует, что прием максимально допустимой дозы витамина C может помочь, однако перед этим важно проконсультироваться с врачом, чтобы избежать передозировки или нежелательных эффектов других компонентов добавок»..

