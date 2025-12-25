Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Австралийцы создали уникальные молекулы для похудения

Австралийцы создали уникальные молекулы для похудения

Агата Кловская
25.12.25 14:37
139
Австралийцы создали уникальные молекулы для похудения

Эксперты из Сиднейского технологического университета в Австралии создали уникальные молекулы. Они способны безопасно заставлять клетки сжигать больше энергии и ускорять похудение.

В ходе работы специалисты сконцентировались на митохондриальных разобщителях, то есть веществах, которые меняют способ получения энергии в клетке. В норме митохондрии превращают питательные вещества в АТФ – универсальное топливо для клеток.

Сказано, что разобщители нарушают этот процесс: часть энергии не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла. В итоге клетке приходится расходовать больше жиров и других субстратов, чтобы покрыть свои потребности.

Говорится, что такие соединения известны уже около ста лет, однако ранние разобщители, включая 2,4-динитрофенол, были крайне токсичны. Они резко ускоряли обмен веществ, вызывали перегрев организма и нередко приводили к летальному исходу, из-за чего были запрещены. Опасность таких веществ заключалась в том, что разница между рабочей и опасной дозой была минимальной.

Сейчас же австралийцы создали так называемые мягкие разобщители. Безой послужили самоограничивающиеся конъюгаты DNP–трифенилфосфина (mitoDNP), то есть ионные молекулы. Изменяя их химическую структуру, ученым точно отрегулировать силу их воздействия на митохондрии.

Уверяется, что подобные мягкие разобщители ускоряли обмен веществ до уровня, с которым клетки были способны справляться. Кроме того, такие вещества снижали окислительный стресс – повреждение клеток активными формами кислорода, связанное со старением.

Ученые добавляют, что сейчас их разработка находится на ранней стадии, однако полученные данные создают основу для разработки препаратов нового поколения, которые могли бы мягко усиливать расход энергии у людей с метаболическими нарушениями и возрастными заболеванияхми.

Ранее финны поведали о важной пользе похудения.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

23.12.25 16:54

Парламентская республика как панацея для Украины

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.12.25 15:14

Синоптики спрогнозировали, какая погода ждет украинцев в январе

25.12.25 15:07

Стало известно, какие страны проигнорировал Санта Клаус в этом году

25.12.25 14:46

Украина находится в подвешенном состоянии из-за политики Трампа относительно ЕС, — Politico

25.12.25 14:30

Обнаружена связь между плохим сном и гипертонией

25.12.25 13:52

Сын Байдена набросился с критикой на Украину

25.12.25 13:44

Египет активно занялся возвращением вывезенных исторических ценностей

25.12.25 13:21

Ученые рассказали о небывалой пользе листьев шелковицы

25.12.25 13:21

США отложили ввод новых пошлин на китайские чипы

25.12.25 13:08

Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд

25.12.25 12:15

Путин еще в 2001 году называл Украину «частью России»: стенограмма разговора с Бушем

25.12.25 10:27

В США предположили срок окончания войны в Украине

25.12.25 09:47

Китай помогает РФ наносить удары по украинской энергетике, — Зеленский

24.12.25 15:31

Стало известно, в какую сумму Украина оценила потери от войны

24.12.25 12:44

В Украине отсрочат повышение тарифов на воду

24.12.25 12:23

Зеленский назвал условие вынесения мирного плана на референдум

24.12.25 11:19

Зеленский озвучил все 20 пунктов мирного плана

24.12.25 10:50

Защитный саркофаг ЧАЭС может обрушиться

24.12.25 09:30

Потери РФ за время полномасштабной войны превысили 1,2 млн человек

24.12.25 09:15

«Укрэнерго» анонсировало отключения во всех регионах

19.12.25 18:03

В США неожиданно высмеяли ЕС

19.12.25 17:47

Путин странно пошутил о таинственном космическом объекте 3I/ATLAS

19.12.25 14:01

Шмыгаль прокомментировал кредит ЕС для Украины

19.12.25 13:54

Лукашенко заговорил о возможном уходе с должности

18.12.25 16:14

В Винницкой области от голода умер ребенок-инвалид

19.12.25 16:28

Трамп хочет построить на Луне ядерный реактор

22.12.25 10:15

Рютте сделал заявление о размещении войск в Украине

19.12.25 17:58

Стало известно о сотрудничестве Украины и США по вопросу БПЛА

19.12.25 16:10

Глава Пентагона оскорбил американцев

18.12.25 17:08

Орбан цинично высказался по поводу денег для Украины

Фото и Видео
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Валерия Лисовская: новой "‎Мисс Украина" стала студентка из Одессы
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Ивонн Джарвис Гонгора (Мария Магдалин): умерла блогерша, которую называли «живой надувной куклой»
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
fraza.com
Новости блогосферы
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди