Австралийцы создали уникальные молекулы для похудения

Эксперты из Сиднейского технологического университета в Австралии создали уникальные молекулы. Они способны безопасно заставлять клетки сжигать больше энергии и ускорять похудение.

В ходе работы специалисты сконцентировались на митохондриальных разобщителях, то есть веществах, которые меняют способ получения энергии в клетке. В норме митохондрии превращают питательные вещества в АТФ – универсальное топливо для клеток.

Сказано, что разобщители нарушают этот процесс: часть энергии не запасается в виде АТФ, а рассеивается в виде тепла. В итоге клетке приходится расходовать больше жиров и других субстратов, чтобы покрыть свои потребности.

Говорится, что такие соединения известны уже около ста лет, однако ранние разобщители, включая 2,4-динитрофенол, были крайне токсичны. Они резко ускоряли обмен веществ, вызывали перегрев организма и нередко приводили к летальному исходу, из-за чего были запрещены. Опасность таких веществ заключалась в том, что разница между рабочей и опасной дозой была минимальной.

Сейчас же австралийцы создали так называемые мягкие разобщители. Безой послужили самоограничивающиеся конъюгаты DNP–трифенилфосфина (mitoDNP), то есть ионные молекулы. Изменяя их химическую структуру, ученым точно отрегулировать силу их воздействия на митохондрии.

Уверяется, что подобные мягкие разобщители ускоряли обмен веществ до уровня, с которым клетки были способны справляться. Кроме того, такие вещества снижали окислительный стресс – повреждение клеток активными формами кислорода, связанное со старением.

Ученые добавляют, что сейчас их разработка находится на ранней стадии, однако полученные данные создают основу для разработки препаратов нового поколения, которые могли бы мягко усиливать расход энергии у людей с метаболическими нарушениями и возрастными заболеванияхми.

Ранее финны поведали о важной пользе похудения.