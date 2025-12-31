Все разделы

Новости > Британцы рассказали, как подружиться с кошкой

Британцы рассказали, как подружиться с кошкой

Александр Панько
31.12.25 13:10
153
Британцы рассказали, как подружиться с кошкой

Эксперты из университета Сассекса в Великобритании узнали, как можно подружиться с кошкой. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что если это животное выглядит холодным и отстраненным, вероятно, проблема не в его характере, а в том, что человек говорит с ним на неправильном языке.

Для того, чтобы исправить это, следует медленно прищуриваться и моргать – так, как это делают сами животные.

Ученые уверяют, что так называемое медленное моргание увеличивает вероятность того, что кошка подойдет к человеку и проявит интерес к контакту, даже если видит его впервые.

Говорится: «Люди и кошки действительно могут общаться таким способом. Многие хозяева интуитивно это чувствовали, а теперь у нас есть научные доказательства».

Были проведены два опыта.

В первом приняли участие 21 кошка из 14 домашних хозяйств. Людей попросили сесть примерно в метре от животного и медленно моргать, когда кошка смотрит на них. Результаты сравнили с ситуацией, когда человек не взаимодействовал с животным. Выяснилось, что после «кошачьей улыбки» люди чаще получали ответное медленное моргание.

Во втором принимали участие уже не хозяева, а незнакомые кошкам исследователи, которые повторяли тот же жест и протягивали руку к животному. В этом случае кошки не только чаще моргали в ответ, но и заметно охотнее подходили к человеку.

Информируется, что частично прикрытые глаза и медленное моргание у кошек обычно означают спокойствие и отсутствие угрозы – своего рода аналог человеческой улыбки. В природе пристальный немигающий взгляд воспринимается как опасный сигнал, поэтому мягкое выражение глаз может служить знаком доверия.

Сообщается, что подобный простой жест может быть полезен не только дома, но и в приютах или ветеринарных клиниках – в ситуациях, где животные испытывают стресс. Понимание позитивных форм общения с кошками помогает улучшить их благополучие и укрепить связь между человеком и питомцем.

Специалисты рекомендуют попробовать метод на практике: слегка прищурить глаза, затем закрыть их на пару секунд – и посмотреть, ответит ли кошка тем же, что станет началом настоящего разговора.

Ранее был разгадан забавный кошечий секрет.

