Американцы негативно оценили работу Трампа

Большинство американцев негативно оценили работу Дональда Трампа на посту президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса компании YouGov.

Так, положительно о действиях политика высказались лишь 39% опрошенных.

При этом сразу 56% людей сказали, что они ее не одобряют.

Указывается, что среди сторонников Демократической партии наблюдается соотношение 4% (поддерживают) к 95% (не поддерживают), а среди республиканцев это 88% к 10% соответственно.

Добавляется, что среди избирателей, не относящих себя к сторонникам той или иной партии, одобряют деятельность президента 27%, а 63% не согласны с его курсом.

Наиболее низкое одобрение политики американского лидера фиксируется в возрастной группе от 18 до 29 лет, где его поддерживают только 29% при показателе неодобрения в 66%.

В то же время, наибольшей поддержкой Дональд Трамп пользуется среди людей старше 65 лет с показателем одобрения в 45%. Однако показатель неодобрения тут составляет 54%.

Данное исследование проводилось 26-29 декабря среди взрослых граждан США. Погрешность опроса не называется.

