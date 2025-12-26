В Верховной Раде сделали громкое заявление по поводу выборов

Сейчас в Верховной Раде думают над тем, возможно ли проводить выборы одновременно в онлайн и офлайн форматах. Об этом поведал председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время заседания рабочей группы по подготовке законодательных предложений относительно особенностей порядка организации и проведения выборов в условиях военного положения и/или послевоенных выборов в Украине.

Политик сказал: «Надеюсь, что ваша рабочая группа серьезно поработает над тем, можно ли на самом деле сделать гибридное голосование онлайн и офлайн».

По его словам, онлайн-голосование могло бы решить ряд проблем, связанных с голосованием внутренне перемещенных лиц и граждан нашей страны, которые уехали от войны за границу.

