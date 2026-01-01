Все разделы

Новости > Испанцы поведали, какие прогулки наиболее полезны для сердца

Испанцы поведали, какие прогулки наиболее полезны для сердца

Агата Кловская
31.12.25 19:48
178
Испанцы поведали, какие прогулки наиболее полезны для сердца

Эксперты из Европейского университета Мадрида в Испании рассказали, какие прогулки наиболее полезны для сердца. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что одна более длительная прогулка полезнее, чем несколько коротких в течение дня.

Ученые оценили данные о физической активности и сопоставили их с показателями смертности и сердечнососудистых осложнений. В выборку включили людей, которые в среднем проходили менее восьми тысяч шагов в день без заболеваний сердца, сосудов или рака в истории болезни на момент начала наблюдений.

Информируется, что за почти десять лет специалисты зафиксировали 735 случаев смерти и 3 119 сердечнососудистых событий, включая инфаркты и инсульты.

Было установлено, что характер ходьбы имел значение. Самый высокий риск отмечался у людей, чья физическая активность ограничивалась очень короткими эпизодами. Прогулки продолжительностью менее пяти минут были связаны с более высокой смертностью и большим числом сердечнососудистых осложнений.

В то же время добавляется, что наименьший риск наблюдался у людей, которые регулярно гуляли не менее 15 минут подряд. У них показатели смертности и сердечнососудистых событий были заметно ниже.

Резюмируется, что в отдельных случаях короткие прогулки могли быть следствием скрытых проблем со здоровьем, не выявленных при включении в исследование.

Ранее была выявлена уникальная польза быстрой ходьбы.

