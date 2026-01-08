Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

Война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС.

По его словам, мирные переговоры с европейскими партнерами, США и всеми участниками «коалиции желающих» достигли нового рубежа.

«Мы понимаем, что эта война может завершиться еще во время вашего президентства», — отметил президент.

Зеленский заявил, что Украина «много чего» ожидает от председательства Кипра. В частности, речь о прогрессе на пути Украины в ЕС.

«Да, есть страны небольшие по размеру, но получившие голос во многих европейских институциях мы видим в этом символизм Европы», — сказал он.

Как добавил президент, Украина надеется, что для нее и Молдовы будут открыты все кластеры переговоров.

«Во время вашего председательства мы надеемся увидеть начало имплементации пакета помощи Украине, что поможет укрепить нашу устойчивость и устойчивость всей Европы», — обратил внимание Зеленский.

Стоит заметить, что Кипр принял председательство в Совете Евросоюза 1 января. Оно продлится до 30 июня.

Напомним, «коалиция желающих», США и Украина согласовали шаги прекращения огня.