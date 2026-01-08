Расходы госбюджета в декабре рекордно выросли

Расходы государственного бюджета Украины в декабре 2025 года составили рекордные 910 млрд грн по сравнению с 480 млрд грн в ноябре, в том числе по общему фонду — 650 млрд грн против 380 млрд грн соответственно. Об этом сообщает Министерство финансов.

По сравнению с декабрем 2024 года, расходы госбюджета в декабре 2025 года выросли на 29,1%, в том числе по общему фонду — на 39,9%.

По данным Минфина, в декабре благодаря значительной внешней помощи доходы госбюджета составили 520 млрд грн против 321,5 млрд грн в ноябре, в том числе по общему фонду они увеличились до 329,4 млрд грн с 229,3 млрд грн в ноябре.

По сравнению с декабрем предыдущего года, доходы госбюджета в декабре 2025 года выросли на 16,1%, в том числе по общему фонду — на 15,2%.

В целом за 2025 год госбюджет получил 3,82 трлн грн доходов, что на 0,69 трлн грн, или на 22,4% превышает показатель госбюджета-2024.

По общему фонду доходы выросли на 0,49 трлн грн, или на 22,4% — до 2,66 трлн грн, в том числе международная финансовая помощь в виде грантов достигла 530,4 млрд грн против 453,6 млрд грн в 2024 году.

Что касается расходов госбюджета, то в 2025 году они выросли по сравнению с 2024 годом на 0,97 трлн грн, или на 21,7% — до 5,45 трлн грн, в том числе по общему фонду — на 20,1%, или на 0,7 трлн грн — до 4,19 трлн грн.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада приняла закон о госбюджете Украины на 2026 год. Доходы государственного бюджета составляют 2 трлн 918 млрд гривен. Расходы госбюджета — 4 трлн 781 млрд гривен.