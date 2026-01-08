В Кировоградской области мать-воспитательница приковывала ребенка цепями

В Кировоградской области подозрение в незаконном лишении свободы несовершеннолетней сообщили матери-воспитательнице детского дома семейного типа. Об этом сообщает полиция области.

«Злоумышленница, выполняя обязанности матери-воспитательницы в детском доме семейного типа, приковывала ребенка цепями к кровати, чем незаконно ограничивала свободу её передвижения. За совершённое фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы», — отметили в сообщении.

Согласно данным следствия, в течение октября-ноября 2025 года сотрудница одного из детских домов лишала свободы 17-летнюю девушку. Она приковывала несовершеннолетнюю к кровати цепями, не давая ей свободно передвигаться и выходить из здания.

Следователи сообщили женщине о подозрении в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает до пяти лет заключения.

