Стубб высказался об обеспечении мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб комментирует войну в Украине. Сделал заявление по поводу обеспечения мира в нашей стране.
Политик сказал: «Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем».
Также он добавил, что «Коалиция желающих» планирует создать многонациональную группу в поддержку Украины, конкретная роль его страны в этом пока не определена.
При этом указывается на то, что вопрос о направлении миротворческих сил в нашу страну на встрече не обсуждался.
Ранее Стубб сделал неприятное заявление по поводу мира в Украине.