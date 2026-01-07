Стубб высказался об обеспечении мира в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб комментирует войну в Украине. Сделал заявление по поводу обеспечения мира в нашей стране.

Политик сказал: «Финляндия примет участие в той или иной форме. Точный формат участия мы пока не знаем».

Также он добавил, что «Коалиция желающих» планирует создать многонациональную группу в поддержку Украины, конкретная роль его страны в этом пока не определена.

При этом указывается на то, что вопрос о направлении миротворческих сил в нашу страну на встрече не обсуждался.

