На границе с Румынией спасли уклониста, который 5 суток блуждал в Карпатах

Пограничники спасли в горах жителя Днепропетровщины, который заблудился во время попытки незаконно попасть в Румынию. Мужчина провел в лесу пять суток и был вынужден самостоятельно звать на помощь. Об этом сообщает ГПСУ.

Отмечается, что поисковая операция началась 4 января вечером после того, как мужчина позвонил на спецлинию полиции. Он сообщил, что находится в горах Верховинского района, полностью потерял ориентацию и не может самостоятельно передвигаться.

Спасательные работы длились около 12 часов в сложных горных условиях. Только под утро пограничники отдела Шибены вместе со специалистами ГСЧС обнаружили мужчину — он лежал обессиленный прямо на снегу посреди леса.

30-летний мужчина рассказал, что планировал незаконно добраться до Румынии пешком через горы. Он рассчитывал свои силы на длительный переход, но не ожидал, что маршрут окажется настолько сложным и опасным.

За попытку незаконного пересечения государственной границы на правонарушителя составили админпротокол. Материалы дела переданы в суд.

Напомним, в Карпатах нашли трупы двух мужчин.