Новости > Украинцам рассказали о нынешней ситуации с электричеством

Украинцам рассказали о нынешней ситуации с электричеством

Агата Кловская
07.01.26 15:01
179
Украинцам рассказали о нынешней ситуации с электричеством

Стала известна ситуация с электричеством в Украине на утро среды, 7 января. О ней поведал секретарь министерства энергетики Сергей Суярко.

Сообщается, что минувшей ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения. На данный момент в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Добавляется при этом, что по поричине повреждений, вызванных предыдущими ракетно-дронными ударами, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения в Одесской области. Там также продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Говорится: «Наиболее энергодефицитных регионов ситуация улучшается. Это стало возможным благодаря работе ремонтных бригад, и пересмотра фактических приликов объектов критической инфраструктуры».

Указывается, что из-за непогоды зафиксировано обесточивание потребителей в Киевской и Закарпатской областях.

Украинцев предупредили, что с приближением морозов и снижением температуры растет потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Резюмируется: «Главная угроза сегодня – не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей. Призываем граждан к экономному потреблению электроэнергии».

Ранее Славутичу наконец-то вернулись электричество.

03.01.26 10:38

Начало 2026 года: война США и Венесуэлы, революция в Иране

Автор: Александр Панько

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

