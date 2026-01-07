Завтра зима ударит по Украине с новой силой

В четверг, 8 января, погода в Украине еще сильнее ухудшится. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики сообщают о значительном снеге с метелями и снежными заносами в западных областях и мокром снеге с гололедом в центральных и северных областях.

Указывается, что в Киеве, в западных, южных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Говорится, что завтра в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой областях значительный снег, метель, а в Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, гололед, налипание мокрого снега.

Отмечается при этом, что днем в западных, южных и центральных областях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Кроме этого, по словам экспертов небесной канцелярии, днем в Ровнской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях прогнозируется сильный снег, метель, на дорогах местами снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый).

Украинцев предупреждают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Ранее Славутичу наконец-то вернулись электричество.