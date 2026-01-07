Сильные снегопады парализовали половину Европы

Экстремально низкие температуры и сильные снегопады привели к массовым отменам авиа- и железнодорожных рейсов, дорожным заторам, а также к закрытию школ во многих странах Европы. Об этом сообщает Bild.

Больше всего пострадали Нидерланды: из-за непогоды и технических неисправностей железнодорожное сообщение было почти полностью парализовано. В аэропорту Схипхол — одном из ключевых международных транспортных узлов — накануне отменили почти 700 рейсов, что составляет более половины из примерно 1200 запланированных взлетов и посадок.

В парижских аэропортах Шарль-де-Голль и Орли авиакомпании были вынуждены отменить 15% рейсов. В Великобритании также сообщали об отменах рейсов в ряде аэропортов.

Францию накрыли заторы общей протяженностью около 1000 километров — в Нормандии, Бретани и вокруг Парижа. В Нормандии в результате дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодными условиями, погибли как минимум пятеро человек.

Снег и морозы повлияли и на движение скоростных поездов: во Франции поезда TGV были вынуждены снизить скорость с 300 до 200 км/ч. В Париже приостановили автобусное сообщение, а также движение на отдельных трамвайных путях.

В Великобритании закрыли сотни школ: только в Северной Ирландии, по данным властей, прекратили работу 212 учебных заведений. Англия, Шотландия и Уэльс также подверглись массовым закрытиям школ.

Кроме того, компания Eurostar, чьи поезда соединяют Великобританию с материковой Европой, посоветовала пассажирам на маршрутах между Лондоном и Нидерландами отложить поездки. Из-за сложных погодных условий в Нидерландах поезда курсировали только до Брюсселя.

Даже на Балеарских островах в Испании наблюдали сильный снегопад: на Майорке и в большинстве других регионов власти объявили третий по опасности — желтый — уровень тревоги.

Польские железные дороги также сообщили о многочасовых задержках и отменах поездов из-за сильных снегопадов. Об отменах рейсов сообщали и в аэропортах Боснии и Герцеговины и Швеции.

Напомним, в конце декабря непогода существенно потрепала Тернопольскую область.