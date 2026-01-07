Европа и США готовят обязательства защиты Украины, - Reuters

Союзники Украины соглашаются, что будущие гарантии безопасности для Киева должны включать обязательства поддержать страну в случае нового вооруженного нападения со стороны России. Об этом говорится в проекте заявления, подготовленном накануне саммита "Коалиции желающих", сообщает Reuters.

Согласно документу, такие обязательства могут предусматривать использование военных возможностей, разведки и логистической поддержки, дипломатические шаги, а также введение дополнительных санкций против РФ. Однако проект еще должен быть одобрен лидерами коалиции позже в этот день.

В саммите принимают участие более 27 лидеров. В Елисейский дворец уже прибыли специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Основная цель встречи - максимально конкретизировать взносы союзников в систему гарантий безопасности для Украины на случай возможного прекращения огня с Россией.

В проекте заявления отмечается, что переговоры по гарантиям безопасности существенно продвинулись за последние недели, хотя Москва до сих пор не демонстрирует готовности согласиться на такие договоренности.

Если раньше фокус был сосредоточен преимущественно на военной помощи и потенциальном участии в международных силах безопасности, то сейчас внимание переходит к юридически обязывающим механизмам поддержки Киева.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил изданию, что есть надежда, что укрепление гарантий коалиции также поможет закрепить обязательства США, которые были широко изложены в двусторонних переговорах с Украиной.

"Будет создана постоянная, надежная система мониторинга прекращения огня. Ее будут возглавлять США при международном участии, в частности при содействии членов Коалиции желающих", - говорится в проекте заявления.

Кроме этого документ предусматривает продолжение долгосрочной военной помощи Украине, а также создание многонациональных сил для Украины.

Напомним, «коалиция желающих», США и Украина согласовали шаги прекращения огня.