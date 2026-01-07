Испания обратилась к ООН по поводу Украины

ООН следует привлечь к обеспечению мира и стабильности в Украине. Об этом сказал глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Дипломат отметил: «Испания хотела бы, чтобы ООН в той или иной форме была вовлечена в Украине, как это происходит во многих регионах мира».

Кроме этого добавляется, что сейчас речь идет только о предварительном плане, так как, увы, прекращения огня в нешей стране пока нет.

Также говорится, что европейские страны совместно с США и Украиной лишь обсуждают возможную будущую архитектуру безопасности и до практической реализации таких инициатив еще далеко.

В то же время, рассуждая о вероятном участии испанских военных в миротворческой миссии, министр выразил уверенность в том, что общество поддержало бы подобный шаг, как это уже происходило в рамках других международных операций, в том числе в Ливане.

Резюмируется, что правительство намерено провести консультации с парламентскими силами по этому вопросу.

Ранее Зеленский рассказал, что украинская делегация хочет обсудить с американцами.