Зеленский назвал сумму, которую Путин заработал из-за войны в Иране

Российская Федерация всего за две недели конфликта на Ближнем Востоке заработала около 10 млрд долларов, что побуждает главу Кремля к дальнейшей войне. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что ситуация вокруг Ирана приносит главе Кремля Владимиру Путину больше денег, а смягчение санкций, введённых против РФ — тоже помогает ему.

По словам президента, из-за всех санкций США и ЕС, а также из-за ударов Украины по российской энергетической инфраструктуре, РФ только в 2026 году столкнулась с дефицитом более 100 млрд долларов. Однако теперь из-за Ирана и ослабления ограничений Путин зарабатывает.

«Теперь мы видим, что они заработали около 10 миллиардов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это действительно опасно. Это даёт Путину больше уверенности в том, что он может продолжать войну», — резюмировал Зеленский.

Ранее СМИ раскрыли доходы РФ в результате кризиса на Ближнем Востоке. Россия сейчас является одним из крупнейших выгодоприобретателей текущего конфликта, поскольку имеет дополнительный доход от экспорта нефти.