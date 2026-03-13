В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

Агата Кловская
13.03.26 16:34
131
В NASA рассказали о лунной миссии Artemis II

США продолжают готовиться к лунной миссии Artemis II. Подробности поведала глава NASA Лори Глейз.

Она сказала: «По итогам обзора готовности к полету все команды, участвовавшие в опросе, подтвердили готовность к запуску и выполнению полета Artemis II вокруг Луны при условии завершения части работ до вывоза ракеты на стартовую площадку».

Добавляется: «Мы планируем выкатить аппарат на стартовую площадку с прицелом на следующую неделю, через неделю от сегодняшнего дня, 19 числа, мы идем по графику».

Также указывается, что сам запуск хотят провести 1 апреля примерно в 18-24 по местному времени.

Сообщается: «Уверена, что многие из вас видели наш календарь с зелеными квадратиками, где показаны доступные даты запусков в апреле. Мы продолжили уточнять наш анализ доступности запусков и теперь добавляем 2 апреля в календарь возможных запусков».

Как ожидается, Artemis II станет первым пилотируемым приближением к Луне за более чем полвека. В ходе миссии четыре астронавта за десять дней должны облететь ее и вернуться на Землю. Если все получится, то это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком.

Высадка на Луну запланирована до 2028-го года.

Ранее мы писали, что Трамп хочет построить на Луне ядерный реактор.

Тэги: мир, NASA, космос, наука, Луна, технологии

