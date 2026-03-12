Младший брат Илона Маска тоже стал миллиардером

Младший брат американского бизнесмена Илона Маска Кимбал Маск тоже стал миллиардером, попав в список издания Forbes. Об этом свидетельствует свежий рейтинг.

Сообщается: «Небольшие доли Кимбала в гигантских компаниях Илона, Tesla и SpaceX, составляют основную часть его состояния, оцениваемого в 1,4 миллиарда долларов».

Отметим, что Кимбалу Маску 53 года, а Илону Маску – 54. Он продолжает оставаться самым богатым человеком планеты, имея в активе около 839 миллиардов долларов.

