Трамп уверяет, что мир в Украине – все ближе

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу ситуации в мире. Затронул он и тему войны в Украине.

Политик признался: «Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн».

При этом, говоря о войне в Украине, американский лидер уверен: «Что насчет завершения восьми конфликтов и еще одного на подходе».

Глава государства говорит, что желает прекращения кровопролития, и добавил, что думал, что разрешить данный вопрос будет просто.

Ранее Трамп сделал загадочное заявление по поводу мира в Украине.