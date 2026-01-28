Стала известна нынешняя ситуация с электричеством в Одесской области

В Одесской области восстанавливают электричество. О ситуации информирует ДТЭК.

Там говорят: «Вернули свет для 101 000 семей после непогоды».

Сообщается, что без электроснабжения остаются 62 тысячи семей в 301 населенном пункте.

Указывается на то, что аварийно-восстановительные работы продолжаются уже несколько дней, поскольку непогода накрыла почти всю территорию области. Больше всего пострадала северная часть Одесской области.

Добавляется, что что проведение ремонтов затрудняет сильная гололед. К части линий электропередачи техника не может добраться, поэтому энергетики вынуждены добираться до мест повреждений пешком, работая несмотря на морозы днем и ночью.

Подчеркивается: «Сильная гололедная обледенение затрудняет ремонт: к части линий техника не доезжает. Поэтому наши бригады вынуждены добираться туда пешком. Несмотря на морозы: и днем, и ночью».

