Дата окончания войны зависит от конкретных гарантий безопасности, — Зеленский

Конкретные гарантии безопасности для Украины могут создать условия для определения четкой даты завершения войны, которая продолжается не только на украинской территории, но и представляет угрозу для всей Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, ключевыми для Украины являются двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки. Соответствующий документ уже готов, и Украина ожидает готовности партнеров предоставить ему надлежащий статус для подписания.

«Документ готов на 100 %, мы ожидаем от партнеров готовности относительно даты и места, когда мы его подпишем. Затем документ будет идти в ратификацию в Конгресс Соединенных Штатов Америки и в украинский парламент, согласно нашим договоренностям», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина стремится закрепить конкретную дату в договоре о завершении войны, чтобы все стороны, включая агрессора, были обязаны соблюдать договоренности и чтобы в будущем процесс не блокировался.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа считает, что именно гарантии безопасности со стороны Вашингтона имеют решающее значение для Украины, даже при отсутствии американского военного контингента на её территории.