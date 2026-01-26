В МИД России заявили, что Москва, мол, настаивает на прекращении преследования Киевом Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), как «условие для мира» в Украине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Представители Кремля, повторяя свои пропагандистские нарративы, часто требуют, чтобы любое военное или дипломатическое завершение войны учитывало ее «первопричины».

Как отмечают в Институте изучения войны, Кремль давно контролирует духовную доктрину РПЦ и использует УПЦ МП как инструмент гибридной войны, навязывая российскую идеологию украинскому обществу и преследуя религиозные меньшинства на оккупированной территории Украины.

Напомним, в Кремле назвали «очень важное» условие для мира.