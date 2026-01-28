Шмыгаль оценил текущую ситуацию с электричеством в Киеве

Первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль оценил ситуацию с электричеством в Киеве. Произошло это после заседания Штаба, на котором заслушали отчет энергетиков.

Сообщается, что сейчас в украинской столице без света остаются 710 тысяч потребителей.

Сказано: «Понимаем, что жить в неизвестности без четких графиков утомительно. Ближайшая задача специалистов – выйти на прогнозируемые графики».

Кроме этого добавляется, что вся необходимая помощь от государства предоставлена, а Штаб в постоянном режиме находится на связи и работает в тесной координации с энергетиками и городскими властями.

Указывается, что энергосистема повреждена неравномерно, поэтому в первые недели восстановления графики в разных энергоузлах могут отличаться в зависимости от пропускной способности сетей конкретных районов.

Отмечается, что параллельно с восстановительными работами продолжается работа над системными решениями, в частности над развитием когенерации, упрощением подключений и строительством новых линий. При этом завершается верификация имеющихся в столице когенерационных установок.

Подчеркивается: «Приоритет – их стабильная работа и максимальная стабилизация электроэнергии в сети. Это позволит частично покрывать потребности потребителей и усилить энергетическую устойчивость столицы».

Ранее мы писали, что в Киеве обещают вернуть графики отключения электричества.