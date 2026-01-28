Китай продолжает пугать мир вирусом Нипах

Китайские ученые пугают мир вирусом Нипах. Эксперты бьют тревогу.

Глава третьей Народной больницы города Шэньчжэнь Лу Хунчжоу сообщил следующее: «На начальном этапе заражения симптомы вируса схожи с атипичной пневмонией, например, боли в горле, рвота, сильная сонливость. Но после может начать развиваться острый респираторный дистресс-синдром, а в некоторых случаях даже сепсис».

При этом главный врач инфекционного отделения в одной из больниц Китая наивысшего уровня Юй Кан говорит, что Нипах может поразить центральную нервную систему, привести к острому энцефалиту и отеку головного мозга.

Подчеркивается: «В течение 24-48 часов после заражения больной может впасть в кому, у него могут начаться приступы эпилепсии или появиться необратимые поражения нервной системы».

Впрочем, уверяется, что зараза Китаю мало угрожает.

Профессор Гонконгского университета Цзинь Дунъян отмечает: «Масштаб распространения вируса Нипах незначительный, на данный момент ситуация сильно отличается от COVID-19. Общественности не следует сильно переживать».

Ранее в Китае обнаружили еще два смертельных вируса.