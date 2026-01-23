В пятницу, 23 января, президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принял делегации, принимающие участие в первом заседании трехсторонней рабочей группы Украины, России и США. Встретились в Абу-Даби.

Информируется: «Он пожелал успехов участникам переговоров и позитивных результатов, способствующих завершению многолетнего конфликта, сказав, что ОАЭ поддерживают все усилия и инициативы по нахождению решения украинского кризиса, удовлетворяющие интересы всех сторон».

В то же время, как сообщает МИД ОАЭ, переговоры уже стартовали.

Добавляется, что вице-премьер-министр и министр иностранных дел шейх Абдулла бин Заид Аль Нахайян приветствовал проведение переговоров.

Указывается: «Переговоры начались сегодня в Абу-Даби и запланированы на два дня в рамках усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса».

Дипломат надеется, что данные переговоры способствуют принятию мер для прекращения кризиса, который продолжается почти четыре года и привел к огромным человеческим страданиям.

Подчеркивается, что ОАЭ были успешными посредниками в 17 обменах пленными между Россией и Украиной, в результате чего было освобождено 4 641 человек.

Резюмируется: «Это отражает глубину отношений ОАЭ с обеими странами и подчеркивает их роль как надежного посредника в поддержке дипломатических и гуманитарных решений».

Ранее в Кремле назвали «очень важное» условие для мира.