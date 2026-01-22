Премьер Дании наехала на генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен остров отреагировала на встречу президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте по Гренландии. Она сделала резкое заявление.

Было сказано: «У генерального секретаря НАТО нет мандата на ведение переговоров от лица Гренландии. У него также нет мандата на ведение переговоров от лица Дании».

При этом подчеркивается, что все вопросы, касающиеся суверенитета королевства и будущего Гренландии, будут обсуждаться где-нибудь в другом месте.

Ранее Рютте пообещал, что действия НАТО в Арктике не повлияют на поддержку Украины.