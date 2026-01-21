Зеленский и Трамп не подпишут «план процветания» Украины на форуме в Давосе, — Axios

План восстановления Украины не будет подписан на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Киев и Вашингтон пока не согласовали его. Об этом сообщает Axios.

Как пишет издание, до недавного времени союзники США ожидали, что на форуме в Давосе основным вкладом президента США Дональда Трампа станет объявление состава совета по Газе и подписание соглашения о восстановлении Украины.

Но, как сообщил изданию неназванный украинский чиновник, планы подписания документа по Украине Трампом и президентом Владимиром Зеленским были отменены.

В свою очередь представитель США рассказал, что никакая дата подписания назначена не была, а документ требует доработки.

Напомним, ранее The Telegraph со ссылкой на источники писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут подписать «план процветания» Украины на 800 млрд долларов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.