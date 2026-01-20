Китайцы выявили еще одну поразительную пользу кофеина

Эксперты из Нанкинского медицинского университета в Китае выявили еще одну поразительную пользу кофеина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у людей с ожирением, которые регулярно его потребляют, реже развивается астма.

В ходе опыта ученые оценили данные Национального исследования здоровья и питания США за 2007-2020 –е годы, охватившие более 30 тысяч человек.

Оказалось, что, чем выше было потребление кофеина, тем ниже оказывалась вероятность астмы у участников с ожирением.

По словам специалистов, часть полезного эффекта объясняется работой кишечных бактерий. Так, приблизительно 15% защитного влияния кофеина связано с изменениями в составе микробиоты.

Добавляется, что, в первую очередь, изменения касаются числа бактерий рода Collinsella, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов.

Отмечается при этом, что кофеин способен влиять на гормональные механизмы, связанные с контролем воспаления в дыхательных путях.

Акцентируется внимание на том, что речь не идет о лечении астмы с помощью кофе, но такие результаты указывают на возможную роль кофеина как фактора, снижающего риск этого заболевания у людей с ожирением.

Сообщается, что для подтверждения выводов и подбора безопасных доз необходимы дальнейшие исследования.

Резюмируется, что ожирение нарушает механику дыхания несколькими путями. Жировая ткань оказывает прямое давление на легкие, затрудняя процесс дыхания. Также жир, накапливаясь в стенках сосудов, уменьшает их просвет. Кроме этого гипертрофированная жировая ткань выделяет провоспалительные цитокины, которые усугубляют течение болезни.

