В центре Киева ограничат движение транспорта – озвучена причина

В пятницу, 16 января, в центре Киева ограничат движение транспорта. Сделано это будет по причине охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом информирует Управлении государственной охраны Украины.

Сказано: «Уважаемые жители и гости города Киева, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города. Просим учесть указанную информацию при перемещении».

Кроме этого поясняется, что согласно закону «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» и Положению «О Государственном Протоколе и Церемониале Украины», утвержденному указом президента Украины от 22 августа 2002-го года №746/2002, главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

