Ученые сообщили об уникальной пользе грецких орехов

Эксперты из Northwest A&F University в Китае рассказали об уникальной пользе грецких орехов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его комбинация пептидов и аминокислоты теанина способна улучшать качество сна у людей, испытывающих хронический стресс.

Эксперименты провели на нескольких моделях – от рыбок данио и лабораторных мышей до людей.

В опытах на животных добавка на основе грецкого ореха восстанавливала структуру сна, увеличивала долю глубокого медленного сна и снижала уровень кортикостерона, то есть гормона стресса, связанного с перегрузкой гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси.

Ученые выявили повышение уровней ГАМК и триптофана – веществ, которые участвуют в расслаблении нервной системы и синтезе мелатонина.

По их словам, это указывает на то, что комбинация влияет не только на гормональные, но и на нейрохимические механизмы регуляции сна.

Информируется, что данный эффект подтвердился и в клинической части работы. В восьминедельном плацебо-контролируемом исследовании с участием взрослых с нарушениями сна прием пептидов грецкого ореха и теанина привел к увеличению продолжительности ночного отдыха и улучшению субъективного качества сна по шкале PSQI.

Резюмируется, что такие результаты делают эту комбинацию перспективным средством для поддержки сна при хроническом стрессе, хотя для окончательных выводов необходимы более крупные клинические исследования.

Ранее британцы обнаружили удивительную пользу темного шоколада.