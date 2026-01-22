Все разделы

ТОП-ТЕМЫ:
Названа текущая ситуация с газом в Украине

Названа текущая ситуация с газом в Украине

Агата Кловская
22.01.26 14:13
155
Названа текущая ситуация с газом в Украине

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины поведало о текущей ситуации с газом. Сообщается, что потребность в импорте четырех миллиардов кубометров «голубого топлива» нашей страной касается всего отопительного сезона 2025-2026-х годов.

Отмечается: «Львиная доля этого объема уже приобретена НАК «Нафтогаз Украины», доставлена и использована нашими потребителями. На сегодняшний день никаких угроз по импорту газа нет».

Также указывается, что для импорта остального объема в феврале-марте правительство совместно с НАК «Нафтогаз Украины» и при поддержке международных партнеров обеспечило большую часть необходимого финансирования.

Добавляется: «Незакрытые потребности оцениваются в 100 миллионов долларов. Сейчас продолжается активная работа по поиску необходимых финансовых ресурсов».

Украинцам поведали, что необходимость в импорте четырех миллиардов кубометров газа в нынешнем отопительном сезоне возникла в результате российских атак на объекты газодобычи и, соответственно, потери части собственного производства «голубого топлива».

Ранее в Европе цена на газ упала до минимума за полтора года.

19.01.26 10:09

«Разумна политика» Дмитрия Разумкова: кто будет союзником в регионах?

Автор: Назар Даниленко

