Стало известно, сколько электричества требуется Украине в этом году

Вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль выступил в Верховной Раде. Он прокомментировал ситуацию с электричеством в нашей стране.
Чиновник сказал: «В 2026-м году нам требуется установить 2,2-2,7 ГВт генерации, чтобы регионы и громады могли покрывать свои потребности».
Добавляется при этом, что в прошлом году было введено в работу 762 МВт распределенной генерации, что в три раза больше, чем в позапрошлом – 225 МВт.
Говорится: «Лучшие показатели в Киевской области, на Волыни, Прикарпатье, в Черкасской области и Харьковской областях. Один из худших показателей в Киеве, и это напрямую влияет на сегодняшнюю ситуацию в столице».
Кроме этого акцентируется внимание на том, что немало мощностей завезено в нашу страну, однако до сих пор не установлено.
Подчеркивается, что за это будет персональная ответственность.
Информируется, что в Украине уже введено более 250 МВт когенерации, еще примерно 200 МВт – на разных стадиях реализации, а также установлено 187 МВт блочно-модульных котельных.
Ранее Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве.