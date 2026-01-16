Все разделы

Новости > Стало известно, сколько электричества требуется Украине в этом году

Стало известно, сколько электричества требуется Украине в этом году

Агата Кловская
16.01.26 15:01
180
Стало известно, сколько электричества требуется Украине в этом году

Вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль выступил в Верховной Раде. Он прокомментировал ситуацию с электричеством в нашей стране.

Чиновник сказал: «В 2026-м году нам требуется установить 2,2-2,7 ГВт генерации, чтобы регионы и громады могли покрывать свои потребности».

Добавляется при этом, что в прошлом году было введено в работу 762 МВт распределенной генерации, что в три раза больше, чем в позапрошлом – 225 МВт.

Говорится: «Лучшие показатели в Киевской области, на Волыни, Прикарпатье, в Черкасской области и Харьковской областях. Один из худших показателей в Киеве, и это напрямую влияет на сегодняшнюю ситуацию в столице».

Кроме этого акцентируется внимание на том, что немало мощностей завезено в нашу страну, однако до сих пор не установлено.

Подчеркивается, что за это будет персональная ответственность.

Информируется, что в Украине уже введено более 250 МВт когенерации, еще примерно 200 МВт – на разных стадиях реализации, а также установлено 187 МВт блочно-модульных котельных.

Ранее Рютте поведал о разговоре с Зеленским об электричестве.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

