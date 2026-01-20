Все разделы

ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона

ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона

Александр Панько
20.01.26 11:47
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона

Состояние чрезвычайной ситуации в энергетике Украины будет действовать до улучшения ситуации с энергообеспечением, которое произойдет, возможно, только после окончания отопительного сезона. Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в Украине действует не чрезвычайное положение, а чрезвычайная ситуация, которая введена уже не в первый раз.

«У нас сейчас просто принятие временных чрезвычайных мер в энергетике. Это было в 2014 году, когда антрацитовый уголь прекратили поставлять из Донецкой области, затем в 2015 году», — сказал он.

Среди задействованных мер: сокращение энергопотребления, упрощение бюрократических процедур для запуска новой генерации, перераспределение средств между статьями расходов в энергетике, изменение режима действия комендантского часа и прочее.

В рамках ЧС, отметил эксперт, НКРЭКУ также изменили прайс-кэпы для импорта электроэнергии.

«Меры, которые применили в рамках ЧС, будут действовать до стабилизации ситуации. Когда она наступит, пока прогнозировать сложно. Никакие жесткие меры не применены, и я не исключаю, что действие ЧС продолжится до окончания отопительного сезона», — сказал Рябцев.

Напомним, 14 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Тэги: энергетика, чрезвычайное положение

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
