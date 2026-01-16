В Украине запустят цифровой дашборд

Кабинет министров поддержал постановление, которое предусматривает поэтапный запуск цифрового дашборда для госслужащих и граждан с отображением актуального состояния дел в стране. Об этом информирует министерство цифровой трансформации.

Сказано: «В будущем украинцы смогут просматривать аналитику о состоянии дел в государстве. Информация будет доступна на понятных графиках и дашбордах».

Добавляется, что внедрение системы будет происходить постепенно: сначала будет налажена внутренняя работа для госслужащих, а затем открыты публичные дашборды для граждан.

Кроме этого говорится, что эта система будет собирать и обрабатывать данные из различных реестров в реальном времени, в результате это позволит чиновникам видеть динамику изменений, планировать мероприятия на основе изложенной информации и оперативно реагировать на вызовы, особенно в условиях военного положения.

